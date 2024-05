Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht in der Martin-Luther-Straße (14.05.2024)

VS-Villingen (ots)

Am Dienstag, gegen 09.15 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer ein auf der Martin-Luther-Straße geparktes Auto gestreift und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte touchiert den auf Höhe der Hausnummer 15 am Fahrbahnrand abgestellten weißen VW Tiguan an dessen linker Seite. Dabei entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro. Anschließend fuhr der Verursacher einfach davon, ohne den Unfall anzuzeigen. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich um einen dunklen Kleinwagen.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer nimmt das Polizeirevier Villingen unter der Nummer 07721/6010 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell