Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Verstärkung für die Polizei - 126 Nachwuchskräfte aus Lahr feiern das Ende der Ausbildung sowie die Ernennung zum Polizeiobermeister

Lahr (ots)

Am Freitag, den 23. Februar 2024 gab es beim Institutsbereich Ausbildung Lahr, einem von fünf Ausbildungsstandorten der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, etwas zu feiern. Insgesamt 126 Anwärterinnen und Anwärter beendeten ihre zweieinhalbjährige Ausbildung für den mittleren Polizeivollzugsdienst. Zu diesem besonderen Ereignis begrüßte der Standort-Leiter Dr. Michael Hartmann alle anwesenden Gäste, insbesondere die Ministerin der Justiz und für Migration Marion Gentges. In seiner Ansprache dankte er dem Lehrpersonal, welches mit seinem Engagement dafür sorge, dass die Auszubildenden bestmöglich auf die Praxis vorbereitet werden. Landespolizeipräsidentin Dr. Stefanie Hinz ging in ihrer Rede auf einen Leitspruch vieler Polizeibehörden in den USA ein, nämlich: "to serve and protect". Die Maßgabe zu dienen und zu beschützen habe für die Polizei einen herausragenden Stellenwert. Alle Bediensteten der Polizei sollten sich dieses Motto, welches auf sehr vielen Streifenwägen in den USA zu finden ist, zu eigen machen und bewusst danach handeln. Besonders danke sie auch den Angehörigen der Absolventen für ihren Beistand und warb um Nachsicht, wenn der Dienstplan wieder einmal Wochenenden oder private Termine durchkreuze. Als Vertreter der Dienststellen ging Stefan Blenke vom Polizeipräsidium Konstanz auf den Generationenwechsel ein, der sich gerade bei der Polizei vollzieht. Dienstgruppen mit einem Durchschnittsalter von Mitte 20 seien keine Seltenheit mehr, was viele neue Chancen biete. So endete sein Vortrag mit dem Sprichwort des deutschen Literaturwissenschaftlers, Romanisten und Politikers Victor Klemperer: "Wer denkt, will nicht überredet, sondern überzeugt sein." Anschließend wurden die drei Besten des Ausbildungsjahrgangs mit einem Buchpreis geehrt. Als bester Absolvent ragte Marian Ludwig mit einem Notendurchschnitt von 1,48 heraus, also der Note "sehr gut". Zum Abschluss wurden alle bisherigen Anwärterinnen und Anwärter feierlich zur Polizeiobermeisterin bzw. zum Polizeiobermeister ernannt, was die anwesenden Angehörigen mit reichlich Beifall honorierten. So freuten sich die Absolventen, dass es nun endlich mit dem "echten" Dienst losgeht und die verschiedenen Dienststellen können die Verstärkung auch kaum erwarten.

