POL-LIP: Lage-Hardissen. Gewalttätiger Vorfall mit zwei Verletzten.

Am Freitagmittag (19.01.2024) gegen 14:50 Uhr kam es in der Flurstraße zu einem gewalttätigen Vorfall, bei dem zwei Personen mit einem machetenartigen Gegenstand verletzt wurden. Nach langandauernden vorausgegangen Streitigkeiten erschien nach ersten Erkenntnissen ein 33-jähriger Lagenser zusammen mit seiner 39-jährigen Lebensgefährtin bei der Wohnanschrift des später Geschädigten und zerstach die Reifen seines Pkw. Anschließend forderte er den 38-Jährigen Lagenser auf, aus der Wohnung auf die Straße zu kommen. Bei dem darauffolgenden Aufeinandertreffen verletzte der Angreifer den 38 Jahre alten Mann sowie eine weitere 40-jährige Person mit einem machetenartigen Gegenstand. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer und die Frau flüchteten zunächst vom Tatort, erschienen jedoch kurze Zeit später bei der Polizeiwache Lage, wo der 33-Jährige vorläufig festgenommen wurde. Nach seiner Vernehmung und aufgrund fehlender Haftgründe wurde er wieder entlassen. Die Tatwaffe konnte bisher nicht gefunden werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Vorfalls liefern können, sich beim Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

