POL-LIP: Lage. Fußgänger erliegt seinen Verletzungen.

Lippe (ots) - Am Sonntag (21.01.2024) kamen ab 13 Uhr in der Spitze geschätzt 2200 Menschen auf dem Marktplatz zusammen, um an einer angemeldeten Versammlung mit dem Motto "Demo gegen Rechts" teilzunehmen. Nach mehreren Redebeiträgen auf der Anfangskundgebung bewegte sich die Versammlung in Form eines Aufzugs mit rund 1500 Teilnehmenden durch die Innenstadt. Die ...

mehr