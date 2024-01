Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Vorfahrt missachtet

Lippe (ots)

(KF)Am Samstagabend befuhr eine 72jährige Frau aus Bad Salzuflen mit ihrem PKW Seat die Heipker Straße. An der Einmündung Heipker Straße / Sylbacher Straße bog die Frau nach rechts in die Sylbacher Straße ein, ohne die Vorfahrt eines 42jährigen Mitsubishi-Fahrers zu beachten, der die Sylbacher Straße in Richtung Pottenhausen befuhr. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin des vorfahrtberechtigten PKW, eine 42jährige Frau aus Enger leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, mögen sich bitte beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

