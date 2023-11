Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 18-Jähriger vermisst. Wer hat Joshua S. gesehen?

Hannover (ots)

Seit Montag, 06.11.2023, sucht die Polizeiinspektion Garbsen mit einem Foto nach einem 18 Jahre alten Mann aus Garbsen-Berenbostel. Die Polizei kann eine Eigengefährdung nicht ausschließen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Garbsen telefonierte der Gesuchte letztmalig am 06.11.2023 gegen 13:00 Uhr mit einer Bekannten. Demzufolge befand er sich zum Zeitpunkt des Telefonats am Bahnhof Karl-Wiechert-Allee in Hannover-Kleefeld. Am Abend des 06.11.2023 gegen 20:00 Uhr erstattete die Mutter von Joshua S. eine Vermisstenanzeige. Die Polizei geht derzeit von einer akuten Eigengefährdung des Vermissten aus. Aus diesem Grund wurde umgehend eine Suche nach dem 18-Jährigen eingeleitet. Da die bisherigen Fahndungsmaßnahmen nicht zum Auffinden des Vermissten geführt haben, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Der Gesuchte ist etwa 1,85 Meter groß und schlank. Er hat blaue Augen und kurze blonde Haare. Er war zuletzt mit einer dunkelblauen Steppjacke, einer grünen Cargohose und weißen "Crocs"-Schuhen bekleidet. Obwohl er Brillenträger ist, trug er zum Zeitpunkt des Verschwindens keine Brille.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des 18-Jährigen geben können, werden gebeten, sich in der Polizeiinspektion Garbsen unter der Telefonnummer 05131 701 - 4515 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. / rod, dd

