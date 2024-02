Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Symbolische Scheckübergabe in kleiner Runde: Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW) unterstützt Kinder- und Jugendhospiz Sternschnuppe mit 7.777 Euro

Villingen-Schwenningen (ots)

Anfang Februar überreichte die Prorektorin der HfPolBW, Prof. Dr. Judith Hauer, einen symbolischen Scheck über 7.777 Euro an Maria Noce, die Initiatorin des Kinder- und Jugendhospizes Sternschnuppe in Villingen-Schwenningen. Die Geste der Solidarität und Unterstützung fand direkt vor Ort im Kinderhospiz statt. Neben Hauer und Noce waren die beiden Vertretenden des 19. Masterstudiengangs der HfPolBW, PHKin Janina Vollat und PHK Martin Granacher, anwesend. Die großzügige Spende wurde im Rahmen einer vom Masterstudiengang organisierten vorweihnachtlichen Veranstaltung auf dem Campus der HfPolBW gesammelt, bei der Studierende, Dozierende und das Stammpersonal gemeinsam für einen guten Zweck eintraten. Die symbolische Scheckübergabe setzt einen besonderen Akzent, um die Bedeutung der finanziellen Hilfe für das Kinderhospiz Sternschnuppe zu unterstreichen. Die Veranstaltung unterstreicht außerdem das soziale Engagement und die Gemeinschaftsbildung innerhalb der Hochschulgemeinschaft. Hauer äußerte ihre Freude über die gelungene Spendenaktion und lobte das Engagement der Organisierenden. Die gesamte Hochschulgemeinschaft ist stolz darauf, das Kinderhospiz Sternschnuppe in Villingen-Schwenningen unterstützen zu können. Diese Spende trägt dazu bei, Familien in schweren Zeiten Trost und Unterstützung zu bieten. Das Kinderhospiz Sternschnuppe setzt sich seit Jahren für die Verbesserung der Lebensqualität von schwerkranken Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien ein. Die Spende der HfPolBW wird dazu beitragen, diese wichtige Arbeit fortzusetzen. Die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg dankt allen Beteiligten, die zu diesem symbolischen Akt beigetragen haben, und betont damit erneut ihr Engagement für soziale Verantwortung.

