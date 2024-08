Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen, 14. August 2024

Stadt Offenbach (ots)

Durchsuchungsmaßnahmen in Offenbach am Main - Sicherstellung von ca. 54 Kilogramm Cannabis, etwa 300 Gramm Kokain und rund 290.000,- Euro Bargeld - Festnahme von zwei Tatverdächtigen

(cb) In einem bei der Kriminaldirektion Offenbach a.M. geführten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln und Cannabis in nicht geringer Menge erließ das Amtsgericht Darmstadt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt mehrere Durchsuchungsbeschlüsse.

Beamtinnen und Beamte aus verschiedenen Organisationseinheiten durchsuchten am Montagmorgen insgesamt sechs Objekte in Offenbach. Im Ergebnis konnten rund 290.000,- Euro Bargeld, elektronische Datenträger sowie etwa 44 Kilogramm Marihuana, ca. 10 Kilogramm Haschisch und rund 300 Gramm Kokain sichergestellt werden. Auch Verpackungsmaterialien sowie eine Schreckschusswaffe konnte die Kriminalpolizei im Rahmen der Durchsuchungen auffinden.

Die Polizei nahm zwei Männer im Alter von 18 und 22 Jahren vorläufig fest. Diese wurden am Dienstag (13.08.) der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Antragsgemäß wurden Haftbefehle gegen die beiden Tatverdächtigen erlassen und in Vollzug gesetzt. Im Anschluss an die richterlichen Vorführungen wurden die beiden Tatverdächtigen verschiedenen Justizvollzugsanstalten zugeführt.

Offenbach, 14.08.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

