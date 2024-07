Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Oberharz vom 21.07.2024

Unfallflucht

Zwischen Freitag, 19.07.2024, 11:30 Uhr und Samstag, 20.07.2024, 10:20 Uhr beschädigt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen am rechten Fahrbahnrand der Mühlenstraße in Clausthal-Zellerfeld geparkten PKW. Der Unfallverursacher parkt vermutlich rückwärts aus einer Parkbucht quer zur Fahrbahn aus und beschädigt den geparkten PKW dabei an der Fahrertür. Der entstandene Schaden an dem geparkten PKW wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet.

Unfall mit Motorrad

Ein 60-jähriger Mann aus Bremen befährt am 20.07.2024 gegen 16:05 Uhr mit seinem Motorrad die K38 von Altenau nach Clausthal-Zellerfeld, als vor ihm ein in gleicher Richtung fahrender Verkehrsteilnehmer bei der Einfahrt in eine Kurve stark abbremsen muss. Auch der Mann aus Bremen bremst und kommt infolge dessen nach rechts von der Fahrbahn ab. Er wird leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entsteht Sachschaden.

