Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Bad Harzburg, vom 18.07.2024 bis 20.07.2024, Stand; 15:00 Uhr

Goslar (ots)

Einbruchsdiebstahl

In der Nacht vom 18.07.2024 zum 19.07.2024 kommt es in einer Arztpraxis auf der Herzog-Wilhelm-Straße, in 38667 Bad Harzburg zu einem Einbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter verschafften sich hierzu gewaltsamen Zutritt über die Gebäuderückseite und begeben sich sodann in das 1. Obergeschoss des Mehrparteienhauses. Anschließend werden die Räumlichkeiten der Praxis nach Wertsachen und Bargeld durchwühlt.

Zeugen, welche Angaben zur Sache oder Hinweise auf die flüchtigen Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Harzburg zu melden.

i.A. Kollenrott, POK

