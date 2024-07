POL-GS: POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 20.07.2024

Goslar (ots) - - Seesen Eine bislang unbekannte männliche Person erbeutete am Mittwochabend in der Asklepios-Klinik in Seesen Bargeld. Gegen 19.45 Uhr betrat der männliche Täter die Klinik und forderte an der Rezeption unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Bargeld, woraufhin ihm eine unbekannte Summe ausgehändigt wurde. Der Täter flüchtete anschließend ...

mehr