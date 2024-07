Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 20.07.2024

Goslar (ots)

Langelsheim

Am 17.07.2024 gegen 19:00 Uhr meldet ein aufmerksamer Zeuge fernmündlich der Polizei Seesen, dass er soeben eine Person an der Bundesstraße 248 in Neuekrug mit einem Kleinmotorrad gesehen habe. Das Motorrad wird ohne Kennzeichen betrieben. Der Fahrzeugführer habe weder Schutzkleidung, noch Helm an und fahre im Bereich der viel befahrenden Bundesstraße auf und ab. Die Funkstreife des PK Seesen kann vor Ort die Wohnanschrift des Verursachers ermitteln. Hier konnte das Motorrad und die dazugehörigen Nutzer (u.a. auch ein Kind) angetroffen werden. Bei der Überprüfung wird festgestellt, dass es sich um ein sogenanntes Pocket-Bike mit 4 PS handelt. Das Fahrzeug hatte weder eine Betriebserlaubnis, eine Zulassung, ein Kennzeichen oder eine Versicherung. Des Weiteren gab der Fahrzeugf. an, über keine Fahrerlaubnis zu verfügen. Während der Sachverhaltsaufnahme kam eine Angehörige mit einem PKW auf das Grundstück gefahren, die ebenfalls über keine Fahrerlaubnis verfügte. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Ein weiteres Betreiben des Motorrades wurde untersagt.

Seesen

Am 18.07.2024 gegen 21:00 Uhr befuhr ein 60jähriger Fahrradfahrer aus Seesen den Schotterweg hinter dem Amtsgericht Seesen in Richtung Schützenplatz. Auf dieser Strecke kamen dem Fahrradfahrer drei heranwachsende junge Männer entgegen. Als der Fahrradfahrer auf Höhe der zur Zeit unbek. Personen ist, wird dieser von einer Person dieser Gruppe vom Fahrrad getreten. Der Tritt war so heftig, dass der 60jährige umgehend stürzte und sich diverse Verletzungen zuzog. Die drei Personen flüchteten zügig in Richtung Ententeichpark. Das Opfer kann die drei Personen als junge Heranwachsende mit schwarzer Kleidung und schwarzen Haaren beschreiben. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell