POL-OF: Baustellendiebe unterwegs; Zeugenaufruf: 41-Jähriger nach Arbeitsunfall verstorben; Eiswagen gestohlen: Zeugen gesucht

Hanau und Main-Kinzig-Kreis

1. Baustellendiebe unterwegs - Schöneck/Oberdorfelden

(cb) Baustellendiebe waren zwischen Dienstagabend, 18.30 Uhr und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr, auf einer Baustelle in der Falltorstraße (30er Hausnummern) in Oberdorfelden zu Gange. Die Diebe fuhren vermutlich mit Fahrzeugen auf die Baustelle und luden verschiedene Baumaterialien auf und flüchteten anschließend. Die Kriminalpolizei in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Zeugenaufruf: 41-Jähriger nach Arbeitsunfall verstorben - Linsengericht

(cw) Nach einem Arbeitsunfall am 25. Juli 2024 (wir berichteten) ist der 41 Jahre alte Mann aus Wächtersbach zwischenzeitlich an den Folgen seiner Verletzungen verstorben. Gemeinsam mit einem Arbeitskollegen hatte der 41-Jährige offenbar Arbeiten im Arbeitskorb einer mobilen Hebebühne an der Decke einer Autobahnunterführung der Autobahn 66 im Stadtweg durchgeführt. Hierbei zog sich der Wächtersbacher schwere Verletzungen zu und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Durch die Hilferufe des Arbeitskollegen wurde ein Zeuge auf den Vorfall aufmerksam, der den Rettungsdienst verständigte. Möglicherweise haben weitere Personen den Vorfall beobachtet oder die Hilferufe auch wahrgenommen. Die Polizei bittet nun diese sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizeistation Gelnhausen zu melden.

3. Eiswagen gestohlen: Zeugen gesucht - Wächtersbach/Neudorf

(cb) Ein kleiner Anhänger der Marke Böckmann wurde mit viel Liebe zum Detail zum mobilen Eiswagen umgebaut, doch genau auf diesen hatten es scheinbar Diebe abgesehen. Diese klauten den weißen Anhänger, welcher auf dem Grundstück "Am Rosengarten" (einstellige Hausnummern) abgestellt war, zwischen Dienstagnachmittag, 17 Uhr und Mittwochvormittag, 11 Uhr, und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei in Bad Orb nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06051 82718-2 entgegen.

