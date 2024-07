POL-WES: Wesel/Dinslaken

Dinslaken (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Samstag gegen 15:00 Uhr in einer Bucht am Tenderingssee (Gertrudenstraße) Badegäste belästigt. Der Mann zeigte sich mehreren Jugendlichen in schamverletzender Weise. Er soll auch eine Drohne fliegen gelassen haben. Der Unbekannte ist 40-55 Jahre alt, 170-175 cm groß, etwas dicker und hatte braun-graue Haare. Er trug eine schwarze Badehose und lief mit freiem Oberkörper ...

