POL-WES: Xanten - Schwer verletzter Kradfahrer nach Kollision mit Pkw

Wesel (ots) - Am Freitag gegen 13:50 Uhr ereignete sich in Schermbeck, Am Voshövel, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Am Unfallort konnte ein mit acht Personen besetzter Transporter, der von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum fuhr, vorgefunden werden. Der 57-jährige Fahrer aus Borken befuhr mit dem Transporter den Postweg in Fahrtrichtung Borken und kam aus bisher ungeklärten Gründen nach links von der ...

