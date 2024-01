Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wahlstedt - Zwei versuchte Wohnungseinbruchdiebstähle - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen - Polizei erhofft sich weitere Zeugenhinweise

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (10.01.2024) ist es in Wahlstedt zu zwei versuchten Wohnungseinbruchdiebstählen gekommen. In beiden Fällen schafften es der oder die Täter nicht in die Häuser.

Am frühen Mittwochmorgen meldete ein Bewohner einer Doppelhaushälfte Am Bucheneck, dass er über die Videoüberwachung seines Hauses beobachten konnte, wie eine männliche Person an seiner Haustür rüttelte. Der Tatverdächtige entfernte sich dann aber zu Fuß vom Haus.

Als Beschreibung konnte angegeben werden, dass der Mann ca. 1,80 m groß war, eine schwarze Jacke mit Kapuze und blaue Jeans sowie blaue Sneaker trug.

Die sofort alarmierten Einsatzkräfte leiteten eine Fahndung im Nahbereich ein und verfolgten Schuhabduckspuren im Schnee. Ein dann angetroffener Mann, auf den die Beschreibung passte, ergriff sofort die Flucht und konnte nach kurzer Verfolgung festgenommen werden.

Positiv hervorzuheben ist die hier vorhandene Videoüberwachung, aber eben auch, dass der Eigentümer seine Beobachtungen umhegend über Notruf der Polizei gemeldet hat.

Der Tatverdächtige wurde für die Durchführung polizeilicher Maßnahmen mit zum Polizeirevier Bad Segeberg genommen und dort nach Beendigung Maßnahmen aus Mangel an Haftgründen wieder entlassen.

Zur Mittagszeit (10.01.2024, 13.22 Uhr) wurde dann die zweite Tat aus Wahlstedt bekannt. Hier hatten unbekannte Täter in der Zeit von Dienstagsabend bis Mittwochmittag in der Alten Landstraße ebenfalls versucht gewaltsam in ein Einfamilienhaus einzudringen, aber auch hier misslang der Versuch, diesmal auf Grund einer zusätzlichen Fenstersicherung.

Auch in diesem Fall stellten die aufnehmenden Beamten frische Schuheindruckspuren im Schnee fest. Ein Abgleich mit den am frühen Morgen festgestellten Abdrücken lässt den Schluss zu, dass es sich um denselben Täter handeln dürfte.

Die Ermittlungen hierzu laufen nun bei der Kriminalpolizei Pinneberg. Dort nimmt man Hinweise zu verdächtigen Feststellungen, etwa zu Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe, gerne unter der Rufnummer 04101-202-0 oder unter E-Mail SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de an.

