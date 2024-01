POL-SE: Barmstedt/ L 110 - Erneuter Bauernprotest - Erhebliche Verkehrsbehinderungen im Kreis Pinneberg

Bad Segeberg (ots) - Am heutigen Dienstag (09.01.2024) führte das Polizeirevier Pinneberg eine Kontrolle mit dem Schwerpunkt Gurt und Handy durch. In nur einer Stunde fielen den Beamten an der Kontrollstelle im Thesdorfer Weg neun Ordnungswidrigkeiten wegen nicht angelegtem Gurt auf. In zwei Fällen bedienten Verkehrsteilnehmer ihr Handy während der Fahrt und in einem Fall war Ladung nicht ausreichend gesichert. In ...

