POL-PDLD: A65/Edesheim - Kollision mit LKW

A65/Edesheim (ots)

Am Donnerstagabend (30.05.2024, 22.45 Uhr) überholte auf der A65, Höhe Edesheim (kurz vor der Tank- und Ratsanlage Pfälzer Weinstraße Ost in Fahrtrichtung Ludwigshafen), ein 27 Jahre alter Autofahrer einen vorausfahrenden Sattelzug. Beim Überholvorgang touchierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem linken Fahrzeugheck des LKW, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte gegen die Mittelschutzplanke. Hierbei erlitt der Fahrer leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Infolge der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen kurzzeitig gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

