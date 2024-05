Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwarzer Mercedes Benz Vito nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Oberhausen - L 544 (ots)

Am 29.05.2024, gegen 18:15Uhr, kam es auf der Landstraße zwischen Niederotterbach und Oberhausen zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Wohnmobils mit KA-Kennzeichen befuhr die L 544 von Niederotterbach in Richtung Oberhausen. In einer Rechtskurve kam es mit einem entgegenkommenden schwarzen Mercedes Benz Vito zu einem leichten Zusammenstoß. Der Fahrer des Vito setzte seine Fahrt in Richtung Niederotterbach fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden an dem Wohnmobil wird auf 600.-EUR geschätzt. Hinweise zu dem schwarzen Mercedes Benz Vito mit SÜW-Kennzeichen werden von der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegengenommen.

