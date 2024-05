POL-PDLD: Fahrzeugsicherstellung nach Trunkenheitsfahrt

Weingarten / L 507 (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem mittelschwer verletzten Motorradfahrer kam es am Mittwochmorgen gegen 07:45 Uhr auf der Landstraße 507 zwischen Weingarten und Freisbach. Ein 17 Jahre alter Krad-Fahrer aus dem Raum Germersheim verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Zweirad, kam in einer leichten Kurve ins Straucheln und überschlug sich mehrere Male, bevor er am ...

mehr