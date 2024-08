Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verkehrskontrolle: mit über 50 Stundenkilometer zu schnell unterwegs; Mann im ICE bedroht Zugbegleiter und mehr

Bild-Infos

Download

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Verkehrskontrolle: mit über 50 Stundenkilometer zu schnell unterwegs- Großauheim

(cb) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kontrollierten Beamten der Polizeistation Großauheim gemeinsam mit Beamten des Hessischen Präsidiums für Einsatz an zwei Kontrollstellen in Hanau insgesamt 39 Fahrzeuge und 66 Personen. In der Rodgaustraße in Hanau, unweit der Anschlussstelle Hanau-Hafen (B43a), konnten bei den 21 kontrollierten Fahrzeugen eine Vielzahl von Gurtverstößen festgestellt werden. Ein 31-jähriger Paketbote, welchen die Polizisten kontrollierten, stand während seiner Auslieferungsfahrt augenscheinlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Der durchgeführte Drogenvortest bei dem Frankfurter verlief positiv. Bei ihm konnten die Ordnungshüter etwa zwei Gramm Betäubungsmittel, mutmaßlich Kokain, auffinden. Auf ihn kommt unter anderem ein Strafverfahren wegen Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln zu. Später in der Nacht führten die Beamtinnen und Beamten Geschwindigkeitskontrollen in der Aschaffenburger Straße auf Höhe des Pioneer-Parks durch. Insgesamt kontrollierten sie 67 Fahrzeuge, wobei neun Fahrzeugführer die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit überschritten. Auf vier von ihnen kommen nun Punkte im Fahrzeugregister zu. Trauriger Spitzenreiter an diesem Abend war ein 18-jähriger Hanauer in seiner Führerschein-Probezeit, der bei erlaubten 50 Stundenkilometer außerhalb geschlossener Ortschaften mit über 100 Stundenkilometern gemessen wurde. Auch erhielten die Beamten während ihrer Maßnahmen Unterstützung von einem Rauschgiftspürhund. Dieser kam am und im Fahrzeug eines 24 Jahre alten Mann, welcher mutmaßlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand, zum Einsatz. Drogen konnten nicht aufgefunden werden. Jedoch stellte sich heraus, dass der Kontrollierte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er wurde zwecks Blutentnahme und weiterer polizeilicher Maßnahmen mit auf die Dienststelle genommen. Hinweis: Dieser Meldung ist ein Foto beigefügt Quelle: PP Südosthessen

2. Zeugensuche: Container aufgebrochen - Rodenbach

(jm) Diebe waren in der Nacht zum Freitag auf zwei Baustellen in Rodenbach zugange. Nach ersten Erkenntnissen betraten in der Zeit zwischen 2.45 und 2.55 Uhr drei Unbekannte eine Baustelle in der Adolf-Reichwein-Straße und brachen ein Vorhängeschloss eines Baucontainers auf. Eine aufmerksame Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei informiert. Die drei Personen flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung. Einer soll dunkel gekleidet gewesen sein. Nicht unweit entfernt kam es zu einem Einbruch in einen Container im Jupiterring. Die Täter brachen zwei Türen zu den Containern auf und durchsuchten diese. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch unklar, ob die Langfinger auch Beute machten. Die Polizei prüft nun einen möglichen Zusammenhang und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 9030-0.

3. Wer fuhr gegen den Skoda Octavia? - Gelnhausen

(jm) Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Frankfurter Straße (50er-Hausnummern). Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen 13.50 und 14.30 Uhr den hinteren rechten Bereich eines geparkten Skoda Octavia und flüchtete dann unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

4. Mann im ICE bedroht Zugbegleiter - Biebergemünd-Wirtheim

(cb) In einem Intercity-Express (ICE) kam es am Donnerstagvormittag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 35-Jährigem und den Zugbegleitern. Ersten Erkenntnissen nach hatte der Mann kurz zuvor einer schlafenden Mitreisenden die Handtasche mit Handys und Bargeld entwendet. Dies bemerkte die Eigentümerin und informierte das Zugpersonal. Als die Zugbegleiter sich dem Mann nähern wollten, soll sich der Dieb ein Buttermesser von einem Tisch genommen und die Bahnmitarbeiter bedroht haben. Der Zug wurde in Biebergemünd-Wirtheim gestoppt und die herbeigeeilte Polizei konnte denn Angreifer vorläufig festnehmen. Da der Tatverdächtige mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand, verbrachten ihn die Ordnungshüter auf die nächstgelegene Polizeistation, wo ihm ein Arzt Blut entnahm. Er wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Offenbach 16.08.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell