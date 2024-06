Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 50-jähriger Serieneinbrecher jetzt in Haft - #polsiwi

Siegen / Bad Berleburg (ots)

Für einen 50-jährigen Einbrecher ging es im zweiten Anlauf nun doch in Haft. Nach einer Serie von Pkw-Aufbrüchen, einem Ladendiebstahl sowie weiterer Einbruchsdelikte Ende Mai in Siegen war der 50-Jährige das erste Mal vorläufig festgenommen worden. Damals reichte es noch nicht für einen Haftbefehl und der Mann kam wieder auf freien Fuß. Die Polizei berichtete bereits hierzu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/5791126

Die kurze Zeit in der Zelle führte aber offenbar nicht zu einer Läuterung des Mannes und er ging seiner gewohnten Tätigkeit nach: Es kam zu weiteren Pkw-Aufbrüchen, einem Wohnhauseinbruch sowie einen Einbruch in einer Bankfiliale. Diese Folgetaten führten dazu, dass ein Haftbefehl erwirkt werden konnte. Am Mittwochnachmittag (05. Juni) endete die Freiheit des 50-Jährigen vorläufig in Bad Berleburg. Hier kontrollierten Polizeibeamte den Gesuchten und nahmen ihn aufgrund der laufenden Fahndung fest. In Siegen stand der Mann dann vor der Eildienstrichterin, die die Untersuchungshaft bestätigte. Der 50-Jährige sitzt nun in der JVA. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen hinsichtlich möglicher weiterer Taten, für die der Festgenommene ebenfalls in Frage kommen könnte, laufen indes weiter.

