Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel / Ostland - Verkehrsunfall Am Sonntagmittag, gegen 12.30 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Cloppenburger die Korsorstraße mit seinem Pkw in Rtg. Achternmeer. Auf der unwegsamen Straße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Rückfragen bitte an: PK Friesoythe, Grüner Hof 59, 26169 Friesoythe Tel.: 04491-93390 Glandorf, ...

