Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 20. Oktober 2023, um 7.00 Uhr und Sonntag, 22. Oktober 2023, 19.40 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person das Kennzeichen eines Sattelaufliegers, welcher in der Industriestraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Lindern - Kupferkabel entwendet

In der Zeit zwischen Samstag, 21. Oktober 2023, 18.00 Uhr und Sonntag, 22. Oktober 2023, 9.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in einem Neubau eines Gewerbegebietes in der Hauptstraße einen Stromkasten auf und entwendeten Kupferkabel. Auf der dortigen Baustelle wurden darüberhinaus weitere Kabel gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957 967790 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Samstag, 21. Oktober 2023, zwischen 23.15 Uhr und 23.30 Uhr, zerstörte eine bislang unbekannte Person den linken Außenspiegel eines Toyota Corolla Verso, welcher im Eisenbahnweg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 22. Oktober 2023, gegen 12.25 Uhr fuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Friesoythe auf der Bether Straße, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Mann konnte lediglich eine ausländische Fahrerlaubnis vorweisen. Diese hatte jedoch ihre Gültigkeit verloren, da er seinen ordentlichen Wohnsitz bereits seit Juli 2022 im Bundesgebiet begründet hat.

Cloppenburg - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Sonntag, 22. Oktober 2023, zwischen 20.30 Uhr und 20.45 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Hude auf einem Parkplatz der Bether Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass das Geräuschverhalten durch eine nicht serienmäßige Auspuffanlage negativ beeinflusst wurde. Es wurde eine Geräuschmessung durchgeführt und der Pkw sichergestellt, um eine Vorführung bei einer Prüforganisation zu veranlassen.

Garrel - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Am Sonntag, 22. Oktober 2023, um 22.28 Uhr, fuhr ein 36-jähriger Autofahrer aus Bremen auf der Böseler Straße in Richtung Garrel. Im Ausgang einer Rechtskurve kam er nach links in den Gegenverkehr ab, sodass es zur seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden 21-jährigen Autofahrer aus Bösel kam. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, jedoch mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der 36-jährige Mann aus Bremen unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Diebstahl von drei Fahrrädern

Am Donnerstag, 19. Oktober 2023, wurden gegen 14.10 Uhr in der Mühlenstraße durch drei männliche, unbekannte Personen insgesamt drei Fahrräder in den Farben weiß, rot und rosa mit weiß entwendet, die vor einer Zahnarztpraxis abgestellt waren. Die drei Personen seien in Richtung Spielplatz des angrenzenden Stadtparks geflüchtet. Einer der Täter habe einen schwarzen Pullover samt Mittelfingeraufdruck getragen und sei im Gesicht schwarz maskiert gewesen. Zu den weiteren Tätern ist bislang bekannt, dass einer einen langen Bart gehabt habe und beide schwarz gekleidet gewesen seien. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell