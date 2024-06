Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Die Strategische Fahndung nun auch bei Bitte folgen, der Bürgersprechstunde der Polizei -#polsiwi

Siegen (ots)

Die Strategische Fahndung in der Siegener Innenstadt und die damit verbundenen Kontrolleinsätze der Polizei sind derzeit in aller Munde.

Auf den verschiedenen Kanälen wird die Polizei derzeit auf die Aktionen angesprochen. Daher greift die Bürgersprechstunde der Polizei "Bitte folgen" dieses Thema in der nächsten Sendung bei Radio Siegen auf.

Ausnahmsweise Mal nicht an dem üblichen Mittwoch, sondern am Donnerstag, den 13. Juni. Es bleibt aber bei der gewohnten Uhrzeit: Zwischen 10 und 12 Uhr werden alle Fragen zu dem Thema beantwortet. Was ist überhaupt die Strategische Fahndung? Was darf da die Polizei und was darf sie nicht? Warum macht die Polizei erst jetzt so etwas und warum nur für vier Wochen? Was erhofft sich die Polizei von dieser Aktion? Was muss ich machen, wenn ich in eine Kontrolle gerate?

Zu diesen Fragen und vieles Mehr werden Pressesprecher Stefan Pusch und der Leiter des Projektes "Sichere Innenstadt" Polizeirat Daniel Gehrke Rede und Antwort stehen. Fragen können wie immer schon im Vorfeld auf den bekannten "Social-Media-Kanälen" von Radio Siegen und von der Kreispolizeibehörde gestellt werden. Auch per E-Mail kann man sich über die E-Mail-Adresse oeffentlichkeitsarbeit.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de an die Polizei wenden. Natürlich werden auch Fragen während der Sendung angenommen.

Zusammen mit der Moderatorin von Radio Siegen, Ann-Christin Schmidt, freuen sich die Drei auf eine informative und spannende Sendung.

Bis dahin fahndet die Polizei noch ein bisschen weiter.

