POL-SI: Mit 162 km/h bei erlaubten 80 km/h auf der HTS geblitzt - #polsiwi

Siegen-Innenstadt (ots) - Auch am gestrigen Dienstag (04. Mai) fanden in der Siegener Innenstadt Kontrollen im Rahmen der Strategischen Fahndung statt. So wurden die Siegener Polizisten tagsüber durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei bei den Streifen in der Innenstadt unterstützt. Hierbei konnten die ...

mehr