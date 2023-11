Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Lügder Löschbande absolviert erfolgreich die Kinderflamme 1 und 2

Bild-Infos

Download

Lügde (ots)

Am Samstag, dem 18.11.2023, trafen sich die Kinder und Betreuer der Lügder Kinderfeuerwehr mit einem besonderem Ziel, denn die Abnahme der Kinderflamme stand auf dem Dienstplan. Hierzu hatten viele fleißige Hände, bestehend aus Betreuern der Jugendfeuerwehr und aktiven Kameraden der Einheit Lügde, die verschiedenen Stationen aufgebaut. Insgesamt konnten wir 25 Kinder für die Teilnahme an der Abnahme begrüßen. Für 18 Kinder hieß es in der Kinderflamme 1: Notruf absetzen, Benennen der Aufgaben der Feuerwehr und Teddybär "Pauli" aus dem dunklen Raum befreien. Die vierte Aufgabe im Bereich "soziales" wurde bereits im Frühjahr bei der Müllsammelaktion des Heimat- und Verkehrsverein erfolgreich für alle Kinder absolviert. Krönender Abschluss für Sie war das Zielschießen mit Wasser, denn hier wurde bereits bewiesen, dass diese sich sehr auf die Abnahme der Kinderflamme 2 im nächsten Jahr freuen. Die 7 Kinder, welche die Kinderflamme 2 ablegten, staunten nicht schlecht, als die jüngeren Ihnen zeigten, wie Zielsicher sie die Verkehrshütchen vom Platz fegten. Doch auch Sie hatten bereits einige knifflige Aufgaben hinter sich, denn die Station waren aufgeteilt in: Erste Hilfe und Notruf absetzen, Verbrennungsdreieck benennen, Verkehrszeichen erkennen und Ihre Funktion beschreiben, sowie bereits geschrieben Löschen von Zielobjekten.

Die Stationen wurden von allen Kindern erfolgreich und mit Bravour gemeistert. Nach erfolgreicher Abnahme und gespanntem Warten, fand die Verleihung der Abzeichen nach dem Mittagessen im Beisein der Eltern statt. Die Abzeichen wurden im Offiziellen Rahmen durch den Leiter der Feuerwehr und seinen Stellvertreter, sowie von der Stadtkinderfeuerwehrwartin und ihrer Stellvertreterin verliehen. Wir freuen uns sehr, dass dieser Tag für alle Kinder erfolgreich beendet wurde und Gratulieren Ihnen allen zur bestandenen Kinderflamme.

"Die Fotos können unter Angabe Feuerwehr Lügde verwendet werden."

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lügde, übermittelt durch news aktuell