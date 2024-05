Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Lkw touchiert geparkten Pkw und fährt weiter

Hildesheim (ots)

Nettlingen (web) - Am heutigen Morgen gegen 10:30 Uhr kam es in der Ortsdurchfahrt Nettlingen, in der Straße Landwehr, zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw mit einem orangenen Container befuhr die Straße Landwehr in Rtg. Grasdorf. Aufgrund von Begegnungsverkehr geriet der Lkw zu weit nach rechts und touchierte einen geparkten Pkw. Am Außenspiegel des geparkten Pkw entstand Sachschaden. Der Führer des Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Möglicherweise hat er den Anstoß am Spiegel des geparkten Pkw jedoch gar nicht bemerkt. Die Polizei sucht den verursachenden Lkw und dessen Fahrzeugführer bzw. Zeugen, die Angaben zum Lkw machen können. Hinweise bitte an die Polizei Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010).

