POL-HI: Verkehrsunfall auf der B6 mit sieben verletzten Personen

Hildesheim (ots) - Alfeld OT Gerzen (msc) - Am 01.05.2024 gegen 12:55 Uhr kommt es in Gerzen in der Straße Zur Wulfskammer zu einem versuchten Raub zum Nachteil einer 54-Jährigen Alfelderin. Sie ist zu diesem Zeitpunkt zusammen mit ihrem Ehemann auf einem E-Bike unterwegs, als ein 41-Jähriger Mann aus Delligsen sie vom Fahrrad stößt und versucht das E-Bike des Opfers zu entwenden. Im Zuge des Sturzes zieht sich das ...

