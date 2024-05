POL-HI: Kennzeichen aufgefunden

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Abend, 29.04.2024, erhielt ein Hildesheimer aufgrund seines Verhaltens einen Platzverweis für das Tankstellengelände im Lerchenkamp in Hildesheim. Nach bisherigen Erkenntnissen pöbelte der Mann gegen 20:15 Uhr mehrere Passanten und das Personal an der Tankstelle an und verließ trotz mehrfacher Aufforderung den Bereich nicht. Aus diesem Grund wurde die Polizei ...

