Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Raub in Alfeld OT Gerzen

Hildesheim (ots)

Alfeld OT Gerzen (msc) - Am 01.05.2024 gegen 12:55 Uhr kommt es in Gerzen in der Straße Zur Wulfskammer zu einem versuchten Raub zum Nachteil einer 54-Jährigen Alfelderin. Sie ist zu diesem Zeitpunkt zusammen mit ihrem Ehemann auf einem E-Bike unterwegs, als ein 41-Jähriger Mann aus Delligsen sie vom Fahrrad stößt und versucht das E-Bike des Opfers zu entwenden. Im Zuge des Sturzes zieht sich das Opfer leichte Verletzungen am Kopf, Bein und Arm zu. Der Täter versucht im Anschluss mit dem E-Bikes des Opfers zu fliehen. Dies kann durch den Ehemann des Opfers verhindert werden. Der Täter flieht daraufhin fußläufig vom Tatort. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung kann der Täter nicht angetroffen werden. Durch aufmerksame Zeugen kann der Beschuldigte etwas später in der Ortschaft Gerzen erneut festgestellt werden, sodass er durch die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung, zur Identitätsfeststellung vorläufig festgenommen werden kann. Im Anschluss wird der Beschuldigte aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen und einer psychiatrischen Fachklinik zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell