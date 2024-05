Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Restaurant am Wildgatter - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ermittler des 2. Fachkommissariats der Polizeiinspektion Hildesheim suchen Zeugen zu einem Einbruch in einen Gastronomiebetrieb, der sich in der Nacht zu Montag (29.04.2024) am Hildesheimer Wildgatter ereignete. Hierbei erbeuteten die bislang unbekannten Täter einen Tresor mit Tageseinnahmen.

Nach vorliegenden Erkenntnissen verschafften sich die Eindringlinge über einen Nebeneingang gewaltsamen Zutritt in die Räumlichkeiten des Restaurants. Das Diebesgut schafften sie anschließend mit großer Wahrscheinlichkeit mittels eines Fahrzeuges fort.

Die Tatzeit wird zwischen Sonntagabend, 28.04.2024, 22:00 Uhr, und Montagmorgen, 29.04.2024, 08:00 Uhr, eingegrenzt.

Am späten Montagvormittag wurde der zur Rede stehende Tresor, aufgebrochen und leer, in einem Waldstück am Roten Berg gefunden.

Die Polizei Hildesheim sucht in Zusammenhang mit der Tat Zeugen und fragt:

Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten?

Wer hat gegebenenfalls im Vorfeld der Tat Beobachtungen getätigt?

Gibt es Hinweise auf Personen, die seit dem letzten Wochenende auffällig mehr Geld zur Verfügung haben?

Wer kann der Polizei eventuell vorhandene Dashcam-Aufnahmen aus der Nacht von Sonntag auf Montag (bis 11:00 Uhr vormittags) zur Verfügung stellen? Vermutete Fahrtrichtung der Täter: Hildesheim / Ochtersum Richtung Diekholzen / Roter Berg, ggf. weiter Richtung B 3.

Wer verfügt eventuell über Aufnahmen von Wildkameras aus der Tatnacht als auch für die Zeit davor?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 zu melden.

