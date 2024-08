Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 18.08.2024

Südosthessen (ots)

1. Unfallflucht nach konfliktreichem Fahrmanöver - B 45 Gemarkung Obertshausen

Am gestrigen Samstag gegen 22.30 Uhr gerieten die Fahrer zweier Pkw in eine Konfliktsituation, die in einer Unfallflucht endete. Der unbekannte Fahrer eines grauen Audi A4 soll auf der B 45 vom Tannenmühlkreisel kommend in Fahrtrichtung Süden einen grauen Volvo EX30 überholt und sich vor diesen gesetzt haben. In der Folge habe der Audi-Fahrer den Volvo-Fahrer ausgebremst, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge gekommen sei. Dabei sei der Volvo im Frontbereich beschädigt worden. Der Audi könnte im Heckbereich beschädigt worden sein. Der Fahrer des Audi flüchtete nach dem Zusammenstoß unerkannt. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 06183 911559 in Verbindung zu setzen.

Offenbach am Main, 18.08.2024, Stefan Soldner, PvD

