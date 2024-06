POL-PPKO: Fahrzeuginsassen skandieren ausländerfeindliche Parolen - Polizei Koblenz sucht Zeugen

Koblenz (ots) - Am heutigen Samstag, 15.06.24, fand in der Hunsrückhalle in Simmern der Landesparteitag der AfD Rheinland-Pfalz statt, an der ca. 300 Personen teilnahmen. Die Veranstaltung begann gegen 10.30 Uhr, die letzten Teilnehmer verließen gegen 16.30 Uhr die Halle. Gegen 14 Uhr fand auf dem Parkplatz ...

mehr