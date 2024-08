Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher steigen in Firma ein und klauen Bargeld; Verkehrsschild wird Opfer eines 29-Jährigen und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche nach Unfallflucht: Wer fuhr gegen den Mazda CX-3? - Hanau/Lamboy

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Breitscheidstraße sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 2.000 Euro geschätzten Schadens an einem Mazda. Nach ersten Erkenntnissen beschädigte ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag den am rechten Fahrbahnrand in Höhe der 20er-Hausnummern geparkten CX-3 und fuhr anschließend davon. Ein Zeuge hatte gegen 4 Uhr einen lauten Knall gehört. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Hanau telefonisch unter 06181 9010-0 entgegen.

2. Fußgänger wird Opfer eines Straßenraubes: Zeugen bitte melden! - Hanau

(jm) Ein 25 Jahre alter Fußgänger wurde am Freitagabend in der Auheimer Straße Opfer eines Straßenraubes. Nach ersten Erkenntnissen sollen mehrere Personen gegen 22.15 Uhr den 25-Jährigen in Höhe einer Tankstelle körperlich angegangen haben. Im weiteren Verlauf stahlen die Männer den Rucksack und liefen in Richtung eines Baumarktparkplatzes davon. Es soll sich um mindestens sechs Personen gehandelt haben. Der Geschädigte klagte anschließend über Schmerzen im Arm- sowie im Brustbereich. Nach seinen Angaben müsste der Vorfall von einem Auto- sowie einem Busfahrer beobachtet worden sein. Die Kripo bittet diese sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Einbrecher steigen in Firma ein und klauen Bargeld-Gründau/Lieblos

(cb) Dreiste Langfinger gelangten am Donnerstagabend, gegen 22.30 Uhr, über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in eine Firma in der Robert-Bosch-Straße (einstellige Hausnummern), wo sie die Geschäftsräume durchsuchten. Einen aufgefundenen Tresor brachen die Einbrecher auf und nahmen das darin befindliche Bargeld mit. Der insgesamt entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 2.500 Euro. Das Einbruchskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

4. Verkehrsschild wird Opfer eines 29-Jährigen - Gelnhausen/Höchst

(cb) Ein 29-Jähriger aus Gelnhausen war am Freitagmorgen auf der Landstraße 3333 in Richtung Gelnhausen - Höchst unterwegs, als er gegen 4 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abkam und ein Verkehrsschild überfuhr. Durch die hervorgerufenen Beschädigungen verlor der weiße Cupra Motoröl. Die Ölspur sowie ein am beschädigten Verkehrsschild aufgefundenes Kennzeichen führten die eingesetzten Beamten zum vermeintlichen Fahrer. Dieser stand beim Eintreffen der Schutzleute augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Der 29 Jahre alte Mann musste mit auf die Dienststelle, wo ihm Blut abgenommen wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 5.200 Euro. Auf den Gelnhäuser kommen nun mehrere Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 an die Polizei in Gelnhausen.

5. Wer hat die Schutzhütte angesteckt? - Sinntal/Altengronau

(cb) Die Ermittler der Polizei in Schlüchtern suchen Zeugen, welche Hinweise zu verschiedenen Straftaten an der Schutzhütte "Altengronau-Ost" im Aspenweg geben können. Die erste Tat soll sich zwischen Freitagvormittag, 11 und Samstagmorgen, 6 Uhr, ereignet haben. Die bislang unbekannten Täter haben die Regenrinne des Schutzhäuschens verbogen und die dortigen Mülleimer in Brand gesteckt. Außerdem entwendeten sie in unmittelbarer Nähe stehende Verkehrszeichen. Eine weitere Sachbeschädigung stellten Anwohner am Samstag, gegen 12.40 Uhr, fest. Unbekannte hatten die Sitzbank im Inneren der Schutzhütte angezündet und zudem umgedrehte Kreuze sowie Pentagramme an die Wände geschmiert. Den Gesamtschaden an der Hütte schätzt die Polizei auf 4.000 Euro. Ob es zwischen den Taten einen Zusammenhang gibt, ist nun Teil der Ermittlungen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Schlüchtern unter der Telefonnummer 06661 9610-0.

Offenbach 19.08.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell