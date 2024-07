Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Polizei Bielefeld: Versuchtes Tötungsdelikt in Bad Lippspringe - MK Strothebach

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Paderborn- Bad Lippspringe- Die Mordkommission der Polizei Bielefeld nahm, nachdem ein Mann mit Schussverletzungen Dienstagnacht, 16.07.2024, selbständig ein Krankenhaus aufsuchte, die Ermittlungen auf. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Rettungsleitstelle Paderborn meldete gegen 23:10 Uhr der Polizei Paderborn telefonisch eine Person, die sich mit Schussverletzungen in den Beinen vor einer Klinik in Bad Lippspringe aufhalten soll. Die Polizisten trafen an der Klinik auf einen verletzten 43-Jährigen, dessen Verletzungen bereits erst versorgt wurden, sowie seinen 34-jährigen Begleiter. Nach Aussagen der Männer seien sie auf einem Parkplatz angegriffen worden. Dabei seien Schüsse gefallen und der 43-Jährige verletzt worden. Er befindet sich nach einer Operation stationär in Behandlung. Es besteht keine Lebgensgefahr.

Die vom Polizeipräsidium Bielefeld eingerichtete Mordkommission "Strothebach", die sich aus Beamten der Polizei Bielefeld und der Polizei Paderborn zusammensetzt, unter Leitung des Ersten Kriminalhauptkommissars Markus Mertens hat die Ermittlungen übernommen.

Die ersten Recherchen nach dem Tatort führten die Kriminalbeamten zu dem im Industriegebiet Am Vorderflöß (zwischen B1 und L814) gelegenen Parkplatz an der Straße Zum Strothebach, wo umfangreich Spuren gesichert wurden. Derzeit dauern die Ermittlungen an.

Die Mordkommission "Strothebach" bittet Zeugen, die im Umfeld des Parkplatzes zwischen den Straßen Zum Strothebach, An d.Eiche und der Raiffeisenstraße, nahe der ehemaligen provisorischen Parkfläche für die Landesgartenschau, Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich unter 0521-545-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell