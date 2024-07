Polizei Bielefeld

POL-BI: Detektive stoppen Täter mit Beute - Hauptverhandlungshaft

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Im Ausgangsbereich eines Modehauses an der Bahnhofstraße und Stresemannstraße konzentrierten sich zwei Kaufhausdetektive am Freitagnachmittag, 12.07.2024, darauf, einen Dieb und seine Beute im Wert von etwa 540 Euro aufzuhalten. Sein Komplize entkam an einem anderen Ausgang.

Zunächst deponierte der Mittäter gegen 17:00 Uhr wenige Stücke hochpreisiger Herrenbekleidung in einer Umkleidekabine. Im Anschluss suchte der Haupttäter diese Kabine mit einer Tasche auf und verließ die Abteilung. Als die aufmerksam gewordenen Detektive nachschauten, befand sich kein Kleidungsstück mehr in der Umkleide.

Sofort nahmen die Ladendetektive die Verfolgung der beiden Tatverdächtigen auf, die zu unterschiedlichen Ausgängen liefen. Vor dem Verlassen des Geschäfts hielten sie den 26-jährigen Dieb aus Soest mit der Tasche und den Kleidungsstücken auf.

Beamte der Stadtwache übernahmen den wohnungslosen 26-Jährigen von den Detektiven. Die gestohlenen Artikel blieben in dem Modegeschäft. Damit sich der ertappte Ladendieb nicht der Gerichtsverhandlung entzieht, musste er im Rahmen des Beschleunigten Verfahrens die Haft antreten.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell