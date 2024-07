POL-BI: Fahrt mit ungültigem Führerschein und unter Drogen

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Dieb nutzte am Freitag, 12.07.2024, einen Ladevorgang, um einen Rucksack aus einem unverschlossenen LKW zu stehlen. Ein 56-jähriger Herforder stellte seine Sattelzugmaschine um 15:30 Uhr an der Laderampe eines Supermarktes an der Große-Kurfürsten-Straße, nahe der Mindener Straße, ab. Während der Ladegeschäfte blieb der LKW-Volvo unverschlossen. Dies nutzte ein Dieb und ...

mehr