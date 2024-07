Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperliche Auseinandersetzung auf Hochzeitsfeier

Zweibrücken (ots)

Am Samstagabend, 13.07.2024, gegen 21.00 Uhr gerieten auf einer Hochzeitsfeier in einem Anwesen in der Jacobystraße zwei Frauen in verbale Streitigkeiten. An dem Streitgespräch beteiligten sich dann weitere Frauen, die sich hiernach auch mit Stühlen bewaffnet gegenseitig traktierten. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung schlug ein 52-jähriger Mann auf eine der Frauen ein, welche hierbei leicht verletzt wurde. Bei der Auseinandersetzung wurden mehrere Stühle sowie die Glaseinfassung einer Zwischentür beschädigt. Der exakte Tathergang muss nun ermittelt werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. /pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell