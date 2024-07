Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefährdung des Straßenverkehrs

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, 13.07.2024 befuhr ein 91-jähriger Mann mit seinem PKW Mitsubishi die Bubenhauser Straße in Richtung Bubenhauser Kreisel. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr überfuhr er eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500.- Euro. Danach führte er seine Fahrt ca. 500 Meter fort und parkte mit seinem nicht mehr fahrtüchtigen Fahrzeug auf dem Parkplatz des Netto-Marktes. Bereits vor dem Zusammenstoß mit dem Verkehrsschild fiel der 91-jährige durch seine unsichere Fahrweise in der Fruchtmarkstraße auf. Auf dem Parkplatz des Netto-Marktes konnte der Fahrer schließlich einer Kontrolle unterzogen werden. Der 91-jährige Fahrer gab an den Verkehrsunfall nicht bemerkt zu haben. Er machte auf die eingesetzten Beamten einen desorientierten und körperlich geschwächten Eindruck. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der älterer Herr an seine 60-jährige Tochter überstellt. /pizw

