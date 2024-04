PP-ELT: Tödlicher Sportbootunfall auf dem Rhein

Oberwesel (ots) - Am 24.04.2024 gegen 22:00 Uhr ereignete sich auf dem Rhein im Bereich von Oberwesel bei Rheinkilometer 551 ein Schiffsunfall Ein mit 2100 Tonnen Diesel beladenes bergfahrendes Tankmotorschiff (TMS) stieß in Höhe des Tauberwerths im Begegnungsverkehr seitlich mit einem entladenen Tankmotorschiff zusammen. Im Anschluss fuhr das talfahrende TMS unterhalb des Tauberwerths mit dem Bug ins linke Ufer. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Wassereinbruch ...

