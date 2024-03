POL-WHV: Unfallflucht in Bockhorn - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - Am Sonntagabend kontrollierten Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei in Wilhelmshaven in der Roffhauser Landstraße einen Pkw, der von einer 21-Jährigen geführt wurde. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Wilhelmshavenerin unter Drogeneinfluss stand. Ein ...

mehr