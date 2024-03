Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unter Drogeneinfluss mit Pkw in Wilhelmshaven kontrolliert - Polizei leitet Verfahren gegen 21-Jährige ein

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntagabend kontrollierten Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei in Wilhelmshaven in der Roffhauser Landstraße einen Pkw, der von einer 21-Jährigen geführt wurde. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Wilhelmshavenerin unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest verlief positiv auf THC, so dass die Anordnung einer Blutprobenentnahme und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens folgten.

