Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PI WHV/FRI 08.-10-03.2024

Wilhelmshaven (ots)

Landkreis Friesland: Diebstahl eines hydraulischen Erdbohrers Im Zeitraum vom 08.03.2024, 17:30 Uhr bis zum 09.03.2024, 07:30 Uhr, wurde auf einer Baustelle in Alt Marienhausen, Sande, ein hydraulischer Erdbohrer vom Schwenkarm des dort abgestellten Baggers abmontiert und entwendet. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Landkreis Friesland: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmittel Am 08.03.2024, gegen 18:20 Uhr, kam es zu einem Körperverletzungsdelikt zwischen Jugendlichen. Vor dem Eintreffen der Polizeibeamten entfernte sich der Beschuldigte bereits auf seinem E-Scooter vom Einsatzort. Kurze Zeit später konnte er im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Während der Kontrolle wurde Betäubungsmittel aufgefunden, zudem führte er seinen E-Scooter unter Einfluss eines Betäubungsmittels im öffentlichen Verkehrsraum. Gegen den Jugendlichen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Landkreis Friesland: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss in Varel festgestellt In der Nacht zu Samstag, 09. März 2024, um 03:15 Uhr, wurde ein 24-jähriger Wilhelmshavener Führer eines Opel in der Torhegenhausstraße in Varel einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung des Fahrzeugführers. Der durchgeführte Vortest ergab ein positives Ergebnis auf Amphetamin-Beeinflussung. Dem Fahrzeugführer wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und durch die Beamten die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Landkreis Friesland: Hunderauferei in Varel +++ ein Hund entlaufen +++ Zeugen gesucht Am Samstag, 09. März 2024, trafen zwei Hundehalterinnen im Fasanenweg in Varel mit ihren Hunden aufeinander. Eine 56-jährige Varelerin hatte ihren Hund nicht angeleint; dieser lief in der Folge zu den beiden angeleinten Hunden und biss diese. Während der Rauferei stürzte eine 62-jährige Varelerin zu Boden und verletzte sich leicht. Einer ihrer Hunde (Windhund) flüchtete und kehrte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht nach Hause zurück. Zeugen, die Hinweise zu dem Verbleib des Hundes oder zum Sachverhalt geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

