Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Warnung vor falschen Polizeibeamten am Telefon

Landkreis Aurich (ots)

Norden - Warnung vor falschen Polizeibeamten am Telefon

Mehrere Hinweise auf betrügerische Anrufe sind am Donnerstag bei der Polizei Norden eingegangen. Die Betrüger haben sich am Telefon bei vornehmlich älteren Menschen als Polizei- oder Kriminalbeamte ausgegeben und behauptet, es hätte eine Einbruchserie in der Nachbarschaft gegeben. Sie haben es dabei immer auf das Geld und Vermögen ihrer potentiellen Opfer abgesehen.

In einem Fall sollte der Anrufer nach einem Piepton sogar die 110 wählen, um sicherzugehen, dass es sich "um die echte Polizei handelt". Auch das war Teil der Masche. Glücklicherweise haben die Angerufenen in den bisher bekannten Fällen die Betrugsversuche erkannt und keine Informationen preisgegeben.

Es ist aber davon auszugehen, dass anhand von Telefonbüchern einzelne Ortschaften regelrecht abtelefoniert werden, gerade auch zwischen oder an den Feiertagen.

Die Polizei rät:

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. Beenden Sie dafür zunächst das Telefonat indem Sie auflegen und dann neu die 110 wählen.

- Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell