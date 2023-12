Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Montag

Dienstag, 25./26.12.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unerlaubt vom Unfallort entfernt Zu einem Verkehrsunfall ist es am Vormittag des 22.12.2023 in Aurich, im Heerenkamp gekommen. Das bislang nicht bekannte Fahrzeug touchierte einen auf dem Parkplatz des dortigen Lebensmittelgeschäftes abgestellten Opel Insignia und verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Wer am genannten Tag Beobachtungen zwischen 06:30 Uhr und 12:45 Uhr gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Aurich unter 04941-6060.

Wiesmoor - Pkw landet im Vorgarten

Am frühen Morgen, gegen 05:00 Uhr, kam es in Wiesmoor zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 19-jährige Fahrer aus der Gemeinde Uplengen nach derzeitigem Kenntnisstand schwer verletzt wurde. Der junge Mann befuhr mit seinem Pkw die Mullberger Straße von Uplengen in Richtung Wiesmoor und kam etwa in Höhe des Amselwegs aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier touchierte der Pkw Einfriedungen (Zäune und Pflanzen) von mehreren Grundstücken und kam letztlich stark beschädigt zum Stehen.

Sonstiges

Aurich - Alkoholisierte Frau landet nach aggressivem Verhalten im Polizeigewahrsam

Nach mehreren Meldungen hinsichtlich einer jungen Frau, die an unterschiedlichen Adressen höchst alkoholisiert erschien, Personen anpöbelte und an fremden Haustüren herumriss, nahmen sich Auricher Polizeibeamte der Situation an. Auch diesen gegenüber verhielt sich die Auricherin höchst aggressiv und absolut nicht kooperativ, so dass sie letztlich zur Ausnüchterung in der Zelle landete.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Autoreifen zerstochen

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden die Reifen eines Renault Clio zerstochen, der am Fahrbahnrand der Baumstraße in Norden parkte. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden zu melden; Tel. 04931/921-0.

Sonstiges

Leezdorf - Brand in Ferienwohnung

Montagabend, gegen 22:00 Uhr, kam es in einer Ferienwohnung in Leezdorf zu einem Brandgeschehen. Über Notruf wurde eine Rauchentwicklung gemeldet und zahlreiche Kräfte der umliegenden Feuerwehren, die Polizei sowie der Rettungsdienst begaben sich zur Einsatzstelle. Ein Übergreifen auf weitere angrenzende Wohneinheiten des Gebäudekomplexes konnte verhindert werden. Die brandbetroffene Ferienwohnung ist derzeit unbewohnbar. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 70.000 Euro. Es wurden keine Personen verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell