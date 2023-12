Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 24.12.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Ladendiebstahl

Aurich - Am Samstagmorgen, gegen 10:15 Uhr, passierte ein 28-jähriger Mann aus Aurich den Kassenbereich eines Lebensmittelgeschäftes in der Wallinghausener Straße, ohne die Waren im Wert von knapp 10 Euro zu bezahlen. Er konnte gestellt werden und räumte die Tat ein.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Wiesmoor - Zur einer Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol kam es am Samstagabend, gegen 18:15 Uhr. Eine 69-jährige Frau aus Wiesmoor führte einen PKW auf der Wittmunder Straße, obwohl sie mit knapp 2,2 Promille nicht mehr fahrtüchtig war. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Südbrookmerland - Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis war ein 52-jähriger Mann aus Rechtsupweg am Samstagabend, gegen 17:00 Uhr, im Dahlienweg unterwegs. Er wurde durch eine Streife der Auricher Polizei in seinem PKW kontrolliert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Aurich - Eine Streifenwagenbesatzung aus Aurich wurde am Sonntagmorgen, 05:10 Uhr, auf einen 18-jährigen Mann aus Südbrookmerland aufmerksam, der mit seinem unbeleuchteten Fahrrad auf der Emder Straße (Bundesstraße 72) fuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann mit knapp 2,5 Promille erheblich alkoholisiert war. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Keine presserelevanten Ereignisse

Landkreis Wittmund

Zigarettenautomat durch Knallkörper deformiert Esens - In der Nacht zu Sonntag versuchte eine unbekannte Täterschaft in der Steinstraße einen dortigen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Hierdurch wurde der tatbetroffene Automat erheblich deformiert. Diebesgut konnte durch die unbekannten Täter nicht erlangt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wittmund entgegen. Telefon: 04462-9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell