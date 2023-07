Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230726.1 Kiel: Falsche Polizeibeamte stahlen Bargeld und Telefon

Kiel (ots)

Vergangene Woche Mittwoch erschlichen sich falsche Polizeibeamte Zugang zur Wohnung eines 91-Jährigen in Mettenhof und stahlen Bargeld und ein Festnetztelefon. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben des 91 Jahre alten Bewohners eines Mehrfamilienhauses in der Vaasastraße sei er an dem Tag gegen 11:30 Uhr an seine Anschrift zurückgekehrt. Als er den Fahrstuhl betreten habe, seien zwei Männer hinzugekommen, die sich als Kriminalbeamte ausgegeben und sich mit einer Karte ausgewiesen hätten. Sie hätten berichtet, dass es im Wohnhaus zu mehreren Einbrüchen gekommen sei und zwei Täter bereits festgenommen worden seien. Ein weiterer Täter solle sich noch im Haus aufhalten, eventuell in der Wohnung des 91-Jährigen. Sie gaben an, dass sie seine Wohnung aufsuchen müssten, um den flüchtigen Täter zu finden.

Davon überrumpelt habe er ihnen Einlass in die Wohnung gewährt. Die vermeintlichen Polizisten hätten daraufhin die Räume durchsucht. Im Anschluss habe er das Fehlen eines vierstelligen Bargeldbetrags sowie seines Festnetztelefons bemerkt.

Es ist denkbar, dass die Täter das Telefon entwendeten, um eine schnelle Kontaktaufnahme zur Polizei zu verhindern. Der 91-Jährige informierte letztlich über einen Nachbarn die Polizei, nachdem er den Diebstahl bemerkte.

Er beschrieb beide Männer als zwischen 30 und 40 Jahre alt, groß, von muskulöser Statur und mit kurzem Haar. Einer der Männer soll eine Jeansjacke, der andere weiße Oberbekleidung getragen haben. Auffällig sei, dass einer der Täter bereits im Fahrstuhl helle Latexhandschuhe getragen habe.

Das Kommissariat 12 der Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die am 19. Juli im Zeitraum ab 11 Uhr auffällige Personen im Umfeld der Anschrift Vaasastraße 6 beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Matthias Arends

