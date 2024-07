LPI-EF: Aufhebung Öffentlichkeitsfahndung nach 79-Jähriger

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Dienstag wurde in einen Kindergarten im Süden Erfurts eingebrochen und Bargeld gestohlen. Der unbekannte Einbrecher hatte die Eingangstür gewaltsam geöffnet und sich im Inneren auf Beutezug gemacht. Er durchwühlte mehrere Schränke und Räume. Schließlich wurde er fündig und steckte sich eine Geldkassette ein, mit einem noch unbekannten Betrag an Bargeld, bevor er flüchtete. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Einbruch Dienstagmorgen und ...

