LPI-EF: In Auto eingebrochen

In den vergangenen Tagen wurde ein Mountainbike aus einem Fahrradkeller im Erfurter Norden gestohlen. Ein Einbrecher war zunächst in das Mehrfamilienhaus in der Andreasvorstadt eingebrochen. Im Keller angekommen, brach er das Fahrradschloss auf und schnappte sich das Zweirad. Anschließend floh er mit seiner Beute im Wert von 2.000 Euro. Die Besitzerin bemerkte den Diebstahl Dienstagmorgen und informierte die Polizei.

